Моурінью розкритикував двох футболістів своєї команди після поразки від Ліверпуля

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розкритикував Антоні Мартіаля та Антоніо Валенсію після поразки у матчі проти Ліверпуля в рамках Міжнародного кубка чемпіонів (4:1).

Головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью звинуватив двох футболістів своєї команди у тому, що вони не змогли допомогти своїй команді у матчі проти Ліверпуля, повідомляє Sky Sports.

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За словами португальського фахівця, Мартіаль, який пропустив два поєдинки через народження доньки, повинен був швидше повернутись у розташування команди в США.

Окрім цього, Жозе залишився незадоволений фізичним станом Антоніо Валенсії, який нещодавно почав підготовку до нового сезону після відпустки.

До слова, Моурінью також зазначив, що його не задовільняє відсутність активності від Юнайтед на трансферному ринку цього літа

Нагадаємо, підопічні Моурінью зазнали розгромної поразки від ЛІверпуля з рахунком 1:4.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:4 – відео голів та огляд матчу