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Моурінью розкритикував двох футболістів своєї команди після поразки від Ліверпуля

18:06 858 Читать на русском
Моурінью розкритикував двох футболістів своєї команди після поразки від Ліверпуля
Жозе Моурінью / Фото Reuters

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розкритикував Антоні Мартіаля та Антоніо Валенсію після поразки у матчі проти Ліверпуля в рамках Міжнародного кубка чемпіонів (4:1).

Головний тренер "червоних дияволів" Жозе Моурінью звинуватив двох футболістів своєї команди у тому, що вони не змогли допомогти своїй команді у матчі проти Ліверпуля, повідомляє Sky Sports.

Фред дебютував за Манчестер Юнайтед

За словами португальського фахівця, Мартіаль, який пропустив два поєдинки через народження доньки, повинен був швидше повернутись у розташування команди в США.

Окрім цього, Жозе залишився незадоволений фізичним станом Антоніо Валенсії, який нещодавно почав підготовку до нового сезону після відпустки.

До слова, Моурінью також зазначив, що його не задовільняє відсутність активності від Юнайтед на трансферному ринку цього літа

Нагадаємо, підопічні Моурінью зазнали розгромної поразки від ЛІверпуля з рахунком 1:4.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:4 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 29 липня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
1 : 4
Ліверпуль
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія Антоніо Валенсія Антоні Мартіаль Антоні Мартіаль Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Ліверпуль
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