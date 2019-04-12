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Моурінью розкритикував Барселону та Мессі за гру в матчі з Манчестер Юнайтед

14:25 550 Читать на русском
Моурінью розкритикував Барселону та Мессі за гру в матчі з Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью / соцмережі

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав негативну оцінку діям Ліонеля Мессі та Барселони в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

"Я б охарактеризував матч як зустріч втрачених можливостей. Барселона показала себе з не найкращого боку. Забивши м'яч на початку гри, вони згодом могли не раз вбити інтригу в протистоянні, але не зробили цього. Та й "червоні дияволи" могли зіграти інакше.

Манчестер Юнайтед – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ліонель Мессі з партнерами не були собою. Їхні паси були ефективними. Більшу частину зустрічі вони не могли створити по-справжньому небезпечні моменти. Єдине, що їм вдалося – зберегти у себе м'яч і збити з пантелику суперника", – сказав Моурінью Yahoo Sport.

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Теги
Манчестер Юнайтед - Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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