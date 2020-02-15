Моурінью розкритикував АПЛ за розклад матчів

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью висловився щодо щільного графіку ігор в англійській Прем'єр-лізі.

"Лестер з Вулверхемптоном грають в п'ятницю ввечері. Чому? У них хіба є гра Ліги чемпіонів? Ні, ні в однієї, ні в іншої команди їх нема. Вулверхемптон грає в Лізі Європи тільки в четвер. Тоттенхем є єдиною командою, яка зіграє в Лізі Чемпіонів в середу.

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Ми граємо в неділю, а не в п'ятницю або в суботу. На мій погляд, це ненормально. Невже не можна на неділю поставити який-небудь інший матч? Ніхто ні про що не думає, їх не турбує репутація. Вони не думають, якої шкоди завдають англійським клубам", – цитує Моурінью Goal.com.

Нагадаємо, Тоттенхем зіграє з Астон Віллою в неділю, початок о 16:00, а вже в середу протистоятиме РБ Лейпциг в рамках Ліги чемпіонів.

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