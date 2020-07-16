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Моурінью розгнівався на журналіста після матчу проти Ньюкасла

15:47 - Читать на русском
Моурінью розгнівався на журналіста після матчу проти Ньюкасла
Жозе Моурінью / Фото Daily Express

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью неоднозначно відреагував на питання журналіста про заміну Стевена Бергвейна у матчі з Ньюкаслом (3:1).

57’ Метью Рітчі
 
Сон Хин Мін 27’
Харрі Кейн 60’
Харрі Кейн 89’
27’ Сон Хин Мін
57’ Метью Рітчі
60’ Харрі Кейн
89’ Харрі Кейн

"Слухайте, ви ставите такі питання мені, але не ставите їх Лемпарду, Клоппу, Гвардіолі – всім тренерам великих клубів з великими гравцями. Коли у Лемпарда грає Пулішіч, ви не питаєте його, чому він не поставив до складу Хадсона-Одоя. Коли Гвардіола залишає в запасі Бернарду Сілву, ви ніколи не питаєте його про це.

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Таке відчуття, що я єдиний, хто повинен випускати в стартовому складі 15 осіб. Або у мене немає права залишати хороших гравців на лавці?

Якби я випустив в основі Бергвейна, ви б зараз запитували мене, що потрібно було зробити Лукасу Моурі або Сону, щоб зіграти. Та нічого. Їм потрібно просто бути в команді. Якщо Тоттенхем хоче змагатися з кращими, у нього не повинно бути 11 хороших гравців. Потрібно, щоб їх було більше, і у нас вони будуть на лаві запасних", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, тренер "шпор" випустив Бергвейна на у другому таймі, а вже через три хвилини 22-річний гравець відзначився асистом.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Жозе Моурінью Стевен Стевен Бергвейн Ньюкасл - Тоттенхем
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