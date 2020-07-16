Моурінью розгнівався на журналіста після матчу проти Ньюкасла

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью неоднозначно відреагував на питання журналіста про заміну Стевена Бергвейна у матчі з Ньюкаслом (3:1).

"Слухайте, ви ставите такі питання мені, але не ставите їх Лемпарду, Клоппу, Гвардіолі – всім тренерам великих клубів з великими гравцями. Коли у Лемпарда грає Пулішіч, ви не питаєте його, чому він не поставив до складу Хадсона-Одоя. Коли Гвардіола залишає в запасі Бернарду Сілву, ви ніколи не питаєте його про це.

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Таке відчуття, що я єдиний, хто повинен випускати в стартовому складі 15 осіб. Або у мене немає права залишати хороших гравців на лавці?

Якби я випустив в основі Бергвейна, ви б зараз запитували мене, що потрібно було зробити Лукасу Моурі або Сону, щоб зіграти. Та нічого. Їм потрібно просто бути в команді. Якщо Тоттенхем хоче змагатися з кращими, у нього не повинно бути 11 хороших гравців. Потрібно, щоб їх було більше, і у нас вони будуть на лаві запасних", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, тренер "шпор" випустив Бергвейна на у другому таймі, а вже через три хвилини 22-річний гравець відзначився асистом.

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