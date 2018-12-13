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Моурінью розчарований результатами Манчестер Юнайтед і призначив гравцям тренування на Різдво

20:26 177 Читать на русском
Моурінью розчарований результатами Манчестер Юнайтед і призначив гравцям тренування на Різдво
Поль Погба / фото із соцмереж

Футболісти Манчестер Юнайтед не зможуть провести різдвяний вечір зі своїми сім'ями.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью призначив команді тренування на Різдво, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, навчальна сесія відбудеться на тренувальній базі манкуніанців і відбудеться о 16:00 25 грудня. Зазначається, що після тренування футболісти не поїдуть додому, а будуть ночувати у готелі.

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Зауважимо, що 26 грудня Манчестер Юнайтед проведе матч чемпіонату Англії проти Хаддерсфілда.

Англія19 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд: Середа 26 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
до матчу
12
дн
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19
год
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2
хв
Хаддерсфілд
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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Хаддерсфілд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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