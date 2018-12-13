Моурінью розчарований результатами Манчестер Юнайтед і призначив гравцям тренування на Різдво

Футболісти Манчестер Юнайтед не зможуть провести різдвяний вечір зі своїми сім'ями.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью призначив команді тренування на Різдво, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, навчальна сесія відбудеться на тренувальній базі манкуніанців і відбудеться о 16:00 25 грудня. Зазначається, що після тренування футболісти не поїдуть додому, а будуть ночувати у готелі.

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Зауважимо, що 26 грудня Манчестер Юнайтед проведе матч чемпіонату Англії проти Хаддерсфілда.