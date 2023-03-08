"Фінансові можливості трьох команд чемпіонату Іспанії, які завжди посідають три перших місця, перебувають на іншому рівні порівняно з іншими. Але конкуренція за четверте місце велика: Бетіс, Атлетік, Вільяреал претендують на зону Ліги чемпіонів. Але Реал Сосьєдад завжди перебуває в цій зоні, він був там із самого початку.

Вилучення за 40 секунд у відеоогляді поєдинку Рома – Ювентус – 1:0

Реал Сосьєдад виграв свою групу в Лізі Європи, виграв на Олд Траффорд і пропустив раунд плей-офф – вони зіграли на дві гри менше. Мені нічого не залишається окрім як віддати цій команді належне. Я знімаю перед суперником капелюха. Ми їх поважаємо, і я думаю, що з їхнього боку це взаємно.

У мій перший рік у статусі тренера Роми ми двічі програли Ювентусу, двічі програли Мілану і двічі програли Інтеру. У цьому сезоні ми обіграли Ювентус і Інтер, а також зіграли внічию з Міланом. Це дає мені право говорити про те, що команда покращилася в менталітеті в матчах із топ-командами. Але у нас залишилася одна проблема: ми все ще страждаємо, коли справа доходить до трьох матчів за тиждень", – наводить слова Моурінью офіційний сайт Роми.

Матч Рома – Реал Сосьєдад відбудеться в четвер, 9 березня.

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