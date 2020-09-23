Моурінью різко відреагував на питання щодо Аллі – хавбек двічі поспіль не потрапив до заявки Тоттенхема
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував ситуацію із півзахисником команди Деле Аллі.
"Я не втомився від Деле, тому що він відмінний хлопець, але я втомився від питань про нього. 99% відповідальності лежить на гравцях. На мені 1%. У мене, у мого штабу – 1%. 99% у гравців.
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У мене з Аллі немає проблем. Він їде на матч зі Шкендією, у нього є шанс зіграти. Коли в команді з'являється конкуренція, гравці на полі повинні показувати себе і діяти", – наводить слова Моурінью BBC.
Зазначимо, англієць відіграв лише один тайм у матчі проти Локомотива Пловдів у Лізі Європи, після чого Моурінью навіть не включив хавбека до заявки команди на поєдинки АПЛ.
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