"Я не втомився від Деле, тому що він відмінний хлопець, але я втомився від питань про нього. 99% відповідальності лежить на гравцях. На мені 1%. У мене, у мого штабу – 1%. 99% у гравців.

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У мене з Аллі немає проблем. Він їде на матч зі Шкендією, у нього є шанс зіграти. Коли в команді з'являється конкуренція, гравці на полі повинні показувати себе і діяти", – наводить слова Моурінью BBC.

Зазначимо, англієць відіграв лише один тайм у матчі проти Локомотива Пловдів у Лізі Європи, після чого Моурінью навіть не включив хавбека до заявки команди на поєдинки АПЛ.

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