Поєдинок 3-го туру Серії А Рома – Сассуоло став дуже особливим для головного тренера "вовків" Жозе Моурінью.

58-річний фахівець 1000-й раз споглядає за матчем із тренерського містка, повідомляє OptaPaolo.

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До поєдинку проти Сассуоло Моурінью здобув 637 перемог (64%), 205 поєдинків провів внічию та ще зазнав 157 поразок. Зараз в активі Особливого 37 трофеїв і титулів.

Нагадаємо, Жозе тренував чимало колективів, серед яких можна виділити Порту, Челсі, Інтер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем. З Ромою португалець працює з літа цього року.

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