Моурінью проводить 1000-й поєдинок у тренерській кар'єрі
22:53 - Читать на русском
Поєдинок 3-го туру Серії А Рома – Сассуоло став дуже особливим для головного тренера "вовків" Жозе Моурінью.
37’ Браян Крістанте
90+1’ Стефан Ель-Шаараві
Філіп Джурічіч 58’
37’ Браян Крістанте
58’ Філіп Джурічіч
90+1’ Стефан Ель-Шаараві
58-річний фахівець 1000-й раз споглядає за матчем із тренерського містка, повідомляє OptaPaolo.
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До поєдинку проти Сассуоло Моурінью здобув 637 перемог (64%), 205 поєдинків провів внічию та ще зазнав 157 поразок. Зараз в активі Особливого 37 трофеїв і титулів.
Нагадаємо, Жозе тренував чимало колективів, серед яких можна виділити Порту, Челсі, Інтер, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем. З Ромою португалець працює з літа цього року.
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