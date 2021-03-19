"Якщо забути про останні хвилини овертайму, коли ми нарешті почали грати на потрібний результат, то протягом всієї гри лише одна команда намагалася викластися на всі сто. Динамо залишило на поле все: піт, енергію, кров. В кінці були навіть сльози радості. Я повинен їх привітати.

Епічний хет-трик і провал команди Моурінью у відеоогляді матчу Динамо З – Тоттенхем – 3:0

З іншого боку – моя команда, я повторюю, моя команда. Вона не виглядала так, немов грає у важливому матчі. Але якщо для когось він і не був важливим, то для мене – був. Я з повагою ставлюся до своєї кар'єри і своєї роботи, тому кожен матч для мене є важливий. Для будь-якого фаната Тоттенхема важливий кожен поєдинок. Нам потрібен інший підхід. Сказати, що мені сумно, – нічого не сказати. Я відчуваю щось набагато гірше, ніж смуток.

Я тільки що вийшов із роздягальні Динамо, де привітав хлопців, і мені дуже шкода, що не моя команда виграла матч завдяки ставленню до справи. Футбол – це не тільки гравці, які відчувають свою перевагу над іншими. Основа футболу – відношення до справи. У цьому аспекті ми поступилися. Я говорив гравцям, що є ризик зіграти саме так, як ми зіграли у підсумку. Все склалося саме так, бо мої футболісти усвідомили небезпеку ситуації лише після другого м'яча", – цитує Моурінью BBC Sport.

До слова, Тоттенхем у першому протистоянні переміг з рахунком 2:0, а у матчі-відповіді Динамо Загреб приголомшило підопічних "Особливого", тріумфувавши 3:0.

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