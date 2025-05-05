Фенербахче програв Бешикташу (0:1) у 34 турі чемпіонату Туреччини. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 34-й тур

Фенербахче – Бешикташ – 0:1

Гол: Фернандес, 44

Нереалізований пенальті: Фернандес, 36 (Бешикташ)

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У Суперлізі відбулася дуель двох колишніх тренерів Манчестер Юнайтед. Моурінью, який працює з Фенербахче, очолював манкуніанців у період з 2016 по 2018 роки, а Сульшер став наступником португальця (2018-2021р.).

Бешикташ мав прекрасну нагоду вийти уперед на 36 хвилині. Арбітр призначив пенальті за гру рукою. Утім, Фернандес не зміг реалізувати 11-метровий. Все ж "орлам" вдалося забити до кінця першого тайму. Жедсон скористався помилкою голкіпера суперників, який далеко вийшов з воріт, і відправив м'яч у пусті. У підсумку Бешикташу вдалося втримати рахунок.

Фенербахче перебуває на другому місці з 75 балами і відстає від першої сходинки на вісім очок. Бешикташ – четвертий з 55 балами.

Варто зауважити, що у Моурінью не задалося зі стамбульськими дербі. Жозе програв 4 з 5 протистоянь в поточному сезоні за однієї нічиєї (без урахування матчів з Істанбулом).