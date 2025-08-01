Моурінью продовжує збирати зірковий склад – Фенербахче безкоштовно підписав капітана клубу АПЛ і переможця Ліги націй
Фенербахче оформив чергове зіркове підписання у нинішнє трансферне вікно.
Правий захисник Нелсон Семеду прибув на правах вільного агента, інформує прес-служба турецького клубу. Особистий контракт розрахований на 2 роки.
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Попередні 5 сезонів Семеду відіграв у складі Вулверхемптона. Португалець провів за "вовків" 182 матчі та дослужився до звання капітана. До цього 31-річний гравець захищав кольори Барселони та Бенфіки. Зі збірною Португалії Семеду двічі вигравав Лігу націй.
Фенербахче дуже активно проводить нинішнє вікно. Раніше Жозе Моурінью отримав у своє розпорядження форварда Джона Дурана, лівого захисника Арчі Брауна, також оформлені повноцінні трансфери центрбека Мілана Шкріняра та опорника Соф'яна Амрабата.
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