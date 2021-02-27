"Бейл зараз виглядає щасливішим, ніж будь-коли. Він виглядає впевненим. На тренуваннях ви можете бачити, що до нього повернулася впевненість. Це помітно по тому, як він завдає удари.

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У середу Бейл забив хороший гол у Лізі Європи, це був впевнений удар. Гравець, який чогось боїться або невпевнений в собі, ніколи не завдав би такого удару.

Ми довіряємо Гарету. Ми довіряємо його досвіду і аналізу свого стану. Всі хочуть для нього найкращого, тому що добре для нього – це добре для Тоттенхема", – цитує Моурінью Goal.

У нинішньому сезоні АПЛ Гарет провів 8 матчів, в яких відзначився голом. Нагадаємо, Бейл захищає кольори "шпор" на правах оренди, конракт гравця належить Реалу.

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