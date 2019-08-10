Моурінью приєднався до команди експертів Sky Sports на матчах АПЛ

Колишній головний тренер Челсі та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью буде працювати на телебаченні.

"АПЛ – особливий турнір для мене, де потрібно дуже багато працювати, щоб перемагати. Від цих матчів просто неможливо відірвати погляд.

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Sky Sports – дім Прем'єр-ліги. Мені приємно приєднатися до цієї команди, допомагати зрозуміти і пояснити те, що відбувалося в кожному матчі.

Футбол – це величезна пристрасть, вона так багато означає для уболівальників. Я з нетерпінням чекаю, коли стану частиною Прем'єр-ліги разом з ними, поки не повернуся на своє місце у тренерському кріслі", – розповів тренер в коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що Моурінью вперше з'явиться в студії вже в неділю, коли Челсі в гостях зіграє з Манчестер Юнайтед в рамках 1-го туру АПЛ.

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