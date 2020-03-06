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Моурінью привітався з журналістом ліктями через загрозу коронавірусу

20:00 185 Читать на русском
Моурінью привітався з журналістом ліктями через загрозу коронавірусу
Жозе Моурінью / Твіттер ФК Тоттенхем

Португальський наставник лондонського клубу вирішив пожартувати на тему коронавірусу перед початком чергової прес-конференції.

 

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью дещо незвичайно показав своє відношення до рішення АПЛ щодо відмови від рукостискань перед матчами чемпіонату.

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Один з журналістів простягнув Моурінью руку, коли той зайшов в зал для прес-конференцій. Португальський фахівець у відповідь не став її потискати, запропонувавши репортерові привітатися ліктями, натякаючи на загрозу зараження коронавірусом. Після незвичайного вітання Моурінью все-таки потиснув руку журналістові.

Нагадаємо, вже завтра, 7 березня, Тоттенхем зіграє у гостях з Бернлі. Після 28 турів команда Моурінью посідає сьому сходинку, набравши 40 очок. Від лідера чемпіонату – Ліверпуля – вона відстає на 39 пунктів.

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