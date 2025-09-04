Статусний португалець відкритий до роботи в чемпіонаті Росії і вже навіть веде переговори з декількома клубами через посередників, повідомляє Turkiye Today з посиланням на Euro Football. Щоправда, джерело не уточнює ці команди.

Моурінью офіційно звільнений з Фенербахче

У Моурінью є дві вимоги – контракт щонайменше на 2 роки і зарплата 20 млн євро щосезону. Якщо "Особливий" справді наважиться на такий ганебний крок, то стане найбільш високооплачуваним тренером у чемпіонаті країни-терориста.

Нагадаємо, попередні 14 місяців Моурінью працював у турецькому Фенербахче. 62-річного португальця звільнили після вильоту від Бенфіки у останньому раунді кваліфікації ЛЧ.

