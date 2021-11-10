Головний тренер Роми Жозе Моурінью докладає більше зусиль для війни з пресою, ніж для вирішення ігрових проблем.

Португалець доволі грубо відповів на питання кореспондента радіо Retesport Марко Юріча, повідомляє Marca.

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Журналіст поцікавився, чи збирається Моурінью щось міняти на тлі слабких результатів Роми. "Особливий" відповів у своєму стилі: "Ви розумний, але прикидаєтеся, ніби це не так. Або ви все ж не надто розумний". Незабаром Retesport опублікувало офіційну заяву про намір бойкотувати усі майбутні прес-конференції та публічні виступи 58-річного фахівця.

Нагадаємо, Рома програла 2 матчі Серії А поспіль і звалилась на шосту сходинку. Також "вовки" примудрились набрати лише очко у протистояннях з Буде-Глімт, ганебно поступившись на виїзді 1:6.

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