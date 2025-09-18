"У мене багато емоцій, але досвід допомагає мені їх контролювати. Дякую за довіру. Я португалець. Серед нас немає нікого, хто не знав би історію, культуру, масштаби Бенфіки. Я тренер одного з найбільших клубів світу. Я хочу зосередитися на цій місії.

Моурінью офіційно очолив Бенфіку

Минуло 25 років з моменту попереднього періоду роботи в Бенфіці, але я тут не для того, щоб хвалитися своєю кар'єрою. 25 років я працював у найбільших клубах світу. Хочу сказати, що жоден з тих гігантських клубів, які мені довелося тренувати, не викликав у мене такого відчуття честі, відповідальності та мотивації, як Бенфіка. Я буду жити Бенфікою, своєю місією", – цитує Моурінью A Bola.

"Особливий" працював у Порту, Челсі, Інтері, Реалі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі, Ромі та Фенербахче.

