Моурінью пригадав єдиний раз, коли плакав через поразку

Керманич лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью зізнався, що не стримував емоцій після найбільшої невдачі в тренерській кар'єрі.

Культовий тренер розповів, як пережив поразки від мюнхенської Баварії в Лізі чемпіонів сезону 2011/12. "Особливий" тоді працював із мадридським Реалом.

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"На жаль, це футбол. Кріштіану, Кака, Серхіо Рамос. Не має сумнівів, що це три справжніх футбольних монстри, але вони теж люди. Та ніч – єдиний випадок у моїй тренерській кар'єрі, коли я плакав після поразки. Я добре це пам'ятаю. Ми з Айтором зупинилися перед моїм будинком і плакали. Ми були найкращими в тому сезоні, тому це було настільки важко", – наводить слова Моурінью Marca.

Відзначимо, що в другому півфіналі ЛЧ 2011/12 "вершкові" переграли Баварію (2:1) завдяки дублю Роналду, але програли в серії пенальті. Свої спроби не реалізували тріо згаданих португальським фахівцем зірок.

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