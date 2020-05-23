Моурінью пригадав, як Динамо довело його до сліз

Легендарний португальський наставник Жозе Моурінью назавжди запам'ятав поєдинок проти київського Динамо.

У сезоні 2009/10 Моурінью, який очолював тоді міланський Інтер, тріумфував у Лізі чемпіонів. Однак шлях до фіналу був не таким легким. Одним з суперників "неррадзурі" у відбірковій групі було Динамо (під керівництвом Валерія Газзаєва), яке могло не пустити "чорно-синіх" в 1/8 фіналу турніру.

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Матч у Мілані завершився внічию 2:2, а у Києві Інтер вирвав 3 очки на останніх хвилинах (Динамо втратило перемогу під кінець матчу, пропустивши на 86-й і 89-й хвилинах). Саме цей поєдинок викликав у "Особливого" незабутні враження.

"Сильні емоції. Вони супроводжуються важливими спогадами. Я плакав після матчу з Динамо. У тому поєдинку мені вдалося достукатися до сердець гравців. Я інколи плакав лише після перемог, не після поразок", – цитує Моурінью портал Gianlucadimarzio.com.

Нагадаємо, Динамо у тому сезоні фінішувало на останній сходинці турнірної таблиці, набравши 5 очок. Окрім Інтера суперниками "біло-синіх" у групі були Барселона і Рубін.

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