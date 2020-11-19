"Тепер я Досвідчений (попереднє прізвисько Жозе – Особливий – прим. Футбол 24). Я набрався досвіду. Загалом все, що зараз зі мною відбувається у футболі, – свого роду дежавю, це вже відбувалося раніше.

"Який чудовий тиждень!": Моурінью зіронізував щодо COVID-реалій міжнародної паузи

Є професії, в яких потрібен певний фізичний стан. Наприклад – футболіст. У сорокарічного не такі самі можливості, як у двадцяти чи тридцятирічного. Ну, якщо ти не Златан Ібрагімовіч. А при роботі тренером тобі потрібна лише твоя голова. Набираючись досвіду і знань, ти стаєш тільки кращим", – цитує Моурінью ESPN.

Зауважимо, Тоттенхем після 8-ми турів АПЛ йде другим, відстаючи лише на одне очко від Лестера. До слова, 21 листопада "шпори" зіграють з Манчестер Сіті.

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо