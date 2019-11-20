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Моурінью представлений у Тоттенхемі – він зароблятиме вдвічі більше за Почеттіно

14:05 884 Читать на русском
Моурінью представлений у Тоттенхемі – він зароблятиме вдвічі більше за Почеттіно
Жозе Моурінью / ФК Тоттенхем

Лондонський Тоттенхем офіційно представиви Жозе Моурінью у статусі головного тренера команди.

"Шпори" опублікували фотографію, на якій португальський фахівець позує з футболкою на клубній базі. В той же час видання Daily Mail повідомило про те, що на новому місці роботи 57-річний тренер буде заробляти 15 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. До слова, його попередник Маурісіо Почеттіно заробляв приблизно вдвічі менше.

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Нагадаємо, що вчора Тоттенхем звільнив Почеттіно через погані результати команди в поточному сезоні. Угода з Моурінью розрахована до завершення сезону 2022/2023.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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