Моурінью представлений у Тоттенхемі – він зароблятиме вдвічі більше за Почеттіно

Лондонський Тоттенхем офіційно представиви Жозе Моурінью у статусі головного тренера команди.

"Шпори" опублікували фотографію, на якій португальський фахівець позує з футболкою на клубній базі. В той же час видання Daily Mail повідомило про те, що на новому місці роботи 57-річний тренер буде заробляти 15 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. До слова, його попередник Маурісіо Почеттіно заробляв приблизно вдвічі менше.

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Нагадаємо, що вчора Тоттенхем звільнив Почеттіно через погані результати команди в поточному сезоні. Угода з Моурінью розрахована до завершення сезону 2022/2023.

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