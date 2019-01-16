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Моурінью працюватиме експертом на телебаченні – йому заборонено говорити про Манчестер Юнайтед

00:50 327 Читать на русском
Моурінью працюватиме експертом на телебаченні – йому заборонено говорити про Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью / Фото AFP

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью працюватиме експертом на одному з британських телеканалів.

Моурінью запросили на телеканал beIN SPORTS в якості експерта для огляду матчу Кубка Азії Саудівська Аравія – Катар і поєдинку чемпіонату Англії Арсенал – Челсі, повідомляє The Times.

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Цікавий факт, що під час роботи на ТБ португальський фахівець не зможе говорити про Манчестер Юнайтед та про нюанси пов'язані зі звільненням із клубу. Керівництво манкуніанців включило пункт про нерозголошення в угоду про компенсацію, яку отримав Моурінью за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, в грудні 2018 року 55-річний фахівець був звільнений з посади наставника МЮ через незадовільні результати команди. На його місце прийшов Уле Гуннар Сульшер, який виграв 6 матчів поспіль на новій посаді.

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Арсенал - Челсі: Субота 19 січня 2019

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Арсенал - Челсі
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