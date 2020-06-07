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Моурінью прагне підписати зіркового співвітчизника, – ЗМІ

12:41 217 Читать на русском
Моурінью прагне підписати зіркового співвітчизника, – ЗМІ
Рубен Невеш (ліворуч) / Reuters

Лондонський Тоттенхем із Жозе Моурінью на чолі знайшов підсилення у складі Вулверхемптона, де зібралася істотна португальська колонія.

Трансферною ціллю "шпор" став хавбек мідлендців Рубен Невеш, стверджує Le 10 Sport.

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У переході хавбека особисто зацікавлений керманич лондонців Моурінью. Португальський фахівець є давнім поціновувачем таланту співвітчизника. Сам Невеш не проти спробувати свої сили в Тоттенхемі. На заваді трансферу, однак, можуть стати фінансові апетити Вулвз та чинний до літа 2023-го контракт португальця.

У нинішньому сезоні Рубен Невеш провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 2 асисти.

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