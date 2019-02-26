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Моурінью пояснив, яку команду прагне очолити

09:54 815 Читать на русском
Моурінью пояснив, яку команду прагне очолити
Жозе Моурінью / соцмережі

Екс-наставник Челсі, Манчестер Юнайтед, Інтера та Реала Жозе Моурінью розповів про плани на майбутнє.

"Якщо це клуб без амбіцій, я не піду. Я відмовлюсь, адже потребую футбол та амбіції найвищого рівня.

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Це мій другий принцип. Перший – структурне співпереживання. Хочу працювати з людьми, яких люблю. Хочу працювати з тими, з ким буду щасливий це робити, з ким розділяю спільні ідеї.

Це те, що було в мене в Інтері. Є такі клуби. Це дуже важлива частина успішної команди", – сказав Моурінью The Telegraph.

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Теги
Англія Інтер Інтер Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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