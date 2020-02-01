Моурінью пояснив, чому він не переконував Еріксена залишитися в Тоттенхемі

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью переконаний, що у нього не було шансів відмовити хавбека Крістіана Еріксена від переходу в Інтер.

"Ми давно знали про це і не повідомляли через домовленості з Еріксеном, але в перший же день мого прибуття в клуб він сказав мені, що не буде продовжувати контракт.

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Так що нам з містером Леві (президент Тоттенхема, – прим) довелося застосувати досвід і кмітливість, щоб впоратися з цією ситуацією. Я повинен був намагатися використовувати гравця, який не має великої мотивації, але є професіоналом, який поважає клуб і готовий дати йому те, що він міг дати. Містер Леві ж зі своєї бізнес-сторони відмінно впорався з рештою 6 місяцями контракту Крістіана.

Коли Алдервейрелд сказав, що у нього є певні сумніви щодо продовження контракту, я постарався переконати його. Крістіан же сказав мені, що рішення вже прийнято, і я не став намагатися його переконати. З того моменту я просто намагався вибудувати команду без нього. Саме тому я не дуже часто випускав Еріксена на поле", – цитує Моурінью Goal.com.

Нагадаємо, Тоттенхем отримав за трансфер Еріксена 20 млн євро. Гравець збірної Данії підписав контракт із "нерадзуррі" до літа 2024 року.

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