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Моурінью пояснив, чому Погба втратив місце в основі Манчестер Юнайтед

17:30 564 Читать на русском
Моурінью пояснив, чому Погба втратив місце в основі Манчестер Юнайтед
Поль Погба та Жозе Моурінью / соцмережі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью на прес-конференції після домашнього матчу 16-го туру англійської Прем'єр-Ліги з Фулхемом розповів, що потрібно півзахиснику Полю Погба, щоб виходити на поле на регулярній основі.

"Погба повинен грати з таким же настроєм, що і вся команда. Поль може стати фантастичним гравцем, у нього є потенціал для цього.

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Він вийде в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів з Валенсією. Погба хоче продемонструвати фантастичний футбол, щоб показати всім, наскільки він хороший гравець", – цитує Моурінью Sky Sports.

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Погба провів всю гру з Фулхемом на лавці для запасних. У матчі з лондонським Арсеналом, який відбувся 5 грудня, француз вийшов на поле тільки на 75-й хвилині.

Англія16 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Фулхем: Субота 08 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
4 : 1
Фулхем
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Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Фулхем
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