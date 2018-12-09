Моурінью пояснив, чому Погба втратив місце в основі Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью на прес-конференції після домашнього матчу 16-го туру англійської Прем'єр-Ліги з Фулхемом розповів, що потрібно півзахиснику Полю Погба, щоб виходити на поле на регулярній основі.

"Погба повинен грати з таким же настроєм, що і вся команда. Поль може стати фантастичним гравцем, у нього є потенціал для цього.

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Він вийде в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів з Валенсією. Погба хоче продемонструвати фантастичний футбол, щоб показати всім, наскільки він хороший гравець", – цитує Моурінью Sky Sports.

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Погба провів всю гру з Фулхемом на лавці для запасних. У матчі з лондонським Арсеналом, який відбувся 5 грудня, француз вийшов на поле тільки на 75-й хвилині.