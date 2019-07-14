Моурінью пояснив, чому досі не відновив тренерську кар'єру

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів про плани на майбутнє.

"Поговорити про мій футбол? Зараз у мене його немає. Так, я голодний і хочу повернутися, але чекаю пропозиції від відповідного клубу, мені потрібен проект.

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Зараз займаюся тим, чим хочу. Волів би працювати, але мені також подобаються інші види спорту, і це хороша можливість ними насолодитися", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, останнім клубом португальця був Манчестер Юнайтед, який він очолював з липня 2016- го по грудень 2018 го. Разом з ними Моурінью виграв Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги і Лігу Європи. До МЮ португалець очолював Бенфіку, Уніан Лейрію, Порту, ​​Інтер, Реал і Челсі.

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