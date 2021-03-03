"За останні два роки у нього в Реалі склалася певна ситуація. Потрібно запитати у них, чому Бейл так довго повертався до своєї форми. Можливо, вони дадуть відповідь, чому було потрібно стільки часу.

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Я думаю, що проявлене терпіння – головна причина його виступів на такому рівні, як в останні тижні", – цитує Моурінью Goal.

Нагадаємо, Гарет взимку приєднався до Тоттенхема на правах оренди, контракт гравця належить Реалу. В останніх 4-х поєдинках Бейл зумів відзначитись 4-ма голами.

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