"Я не можу давати футболістам ігровий час просто так. Рухатися в цьому напрямку я не збираюся. Всі ми знаємо, з якими труднощами Гарет зіткнувся останніми роками, знаємо, що він приїхав до нас із травмою, і ми знаємо, що в цьому сезоні є злети і падіння.

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Для нього головне – бути стабільним, тренуватися без обмежень, і коли гравець працює з повною інтенсивністю і без обмежень на тренуваннях, це говорить про те, що він готовий. Потрібно не давати ігровий час, а бути готовим заслужити його, для мене в цьому вся різниця.

Цього тижня Бейл працює нарівні з усіма з хорошою інтенсивністю. Ми подивимося, як він адаптується до такого роду роботи, подивимося, в якому він буде стані до кінця тижня. У понеділок матч проти Уікома, і у нас ще є тренування, щоб подивитися на нього", – цитує Жозе Sky Sports.

До слова, в цьому сезоні Гарет Бейл провів 12 матчів у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 3 голи.

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