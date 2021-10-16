Португалець поповнив список пріоритетних цілей нових власників "сорок", повідомляє Il Messaggero.

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Боси Ньюкасла переконані, що Моурінью буде відповідати амбіціями майбутнього проекта. Втім, сам "Особливий" не горить бажанням повертатися на Туманний Альбіон, де працював з Челсі, МЮ та Тоттенхемом. 58-річний фахівець непогано стартував з Ромою, тому наразі планує затриматися в столиці Італії.

Додамо, що Ньюкасл під керівництвом Стіва Брюса не здобув жодної перемоги у стартових 7 турах АПЛ та розташувався у зоні вильоту.

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