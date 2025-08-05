Моурінью хоче бачити Алабу в Фенербахче, інформує Fotomac. Португальський наставник особисто зустрівся з 33-річним австрійцем і пообіцяв йому гарантоване місце в стартовому складі стамбульської команди.

Хабі Алонсо поставив хрест на двох гравцях Реала – зірки бунтують проти рішення тренера

Попри це, Алаба повідомив тренеру стамбульців, що не розглядає можливість покинути Мадрид до завершення свого контракту, який розрахований до кінця наступного сезону.

Алаба виступає за Реал з липня 2021 року, коли приєднався із Баварії в статусі вільного агента. У минулому сезоні захисник зіграв 599 хвилин у 14 матчах. Він страждає від постійних травм.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо поставив на Алабі хрест і не розраховує на гравця.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля