"Я обіцяв купити Феліксу бутси, які йому дуже подобаються. Вони справді дорогі, коштують 800 євро, тому він підбіг і сказав мені не забувати про обіцянку! Завтра вранці я відразу куплю йому ці бутси.

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У певний момент я відчув, що у Фелікса інший профіль, і він може стати вирішальним. Він робив це у матчах із Кальярі та Міланом. Він створював проблеми супернику своєю енергійністю та міцним тілом. Коли він виходить, то змінює динаміку команди. Мені шкода пана Де Россі і нашу прімаверу, але Фелікс залишиться з нами. Ми тісно контактуємо з молодіжною командою, тому Фелікс та ще 4-5 гравців потрапили до дорослої", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Для 18-річного ганця це був лише третій матч на професіональному рівні, і за 17 хвилин він встиг засмутити команду Шевченка дублем.

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