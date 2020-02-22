Моурінью похвалив гравців Тоттенхема попри поразку від Челсі – португалець помітив страх суперника в кінцівці матчу

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував поразку у матчі 27 туру АПЛ проти Челсі (1:2).

"Гадаю, вам знову буде дуже нудно, я мушу повторюватися, збираюся сказати те саме, що й після Лейпцига. Я дуже пишаюся своїми гравцями, вони віддали абсолютно все. У нас немає нападника. Наші гравці атаки не є нападниками, вони надзвичайно втомилися, нам дуже, дуже важко. Ніяких тактичних проблем, ми повністю контролювали простір, але були покарані за кілька окремих помилок.

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В останній частині гри Челсі злякався, коли рахунок став 2:1. Навряд ми могли зробити більше, ніж зробили. Щоб забивати, вам потрібна людина, яка завершує атаки, у мене її немає. Гравці втомлені, все очевидно. Поразка – це поразка, але добре, що в останні секунди гравці все ще боролися за результат, і це для мене дуже важливо. Фол Ло Чельсо? Я не бачив цього. Я не дивився по телевізору, оскільки був весь у грі, тому не знаю", – наводить слова Моурінью ВВС.

Тоттенхем втратив шанс випередити Челсі і посісти місце у зоні Ліги чемпіонів. Тепер "шпори" відстають від сусідів на 4 очки.

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