Моурінью: Погба щасливий у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував ситуацію навколо хавбека Поля Погба.

"Погба прибув в розташування клубу в понеділок. На мою думку, він щасливий, гордий і готовий до роботи. Він відмінно попрацював в понеділок, вівторок і середу. Погба – один з гравців, з якими я обов'язково розмовляю на рахунок того, як він себе почуває.

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Також я поспілкувався з Лінгардом, Феллаїні і Янгом. Якщо вони будуть в змозі, вони вийдуть на 10, 20 або 30 хвилин. У нас не дуже багатий вибір гравців, так що хотілося б розраховувати на всіх, кого ми маємо в своєму розпорядженні.

Я добре розумію стан Погба, нам потрібно ще раз поговорити з групою футболістів, що грали на ЧС, щоб переконатися, чи можуть вони допомогти нам у стартовому матчі Прем'єр-ліги", – цитує Моурінью Daily Mail.

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