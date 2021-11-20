"Спогади про Шевченка? Це дивне питання. Мені здається, легко зрозуміти, чи все, що було сказано у пресі – це правда, чи у нас насправді хороші стосунки. Перший спогад – я побачив, як він грає. Він написав історію. Коли ти береш "Золотий м’яч", перемагаєш у Лізі чемпіонів і здобуваєш багато титулів, тоді ти пишеш історію.

Дженоа – Рома: передматчева прес-конференція Шевченка – про втрати, прохання до керівництва та Лігу чемпіонів

У нього перший досвід роботи в клубі. Він добре працював з Україною. Чітко продемонстрував, що має ідею та філософію. Спокійне лідерство, така він людина. Мені хотілося б, щоб він повторив мій шлях тренера: я почав з поразки, але потім взяв багато титулів", – поділився Моурінью на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шевченко офіційно дебютує в Дженоа матчем проти Роми Моурінью вже завтра, 21 листопада, початок о 21:45.

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