Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью роздумує над поверненням в АПЛ і вже визначився з командою, яку б хотів тренувати.

За даними The Guardian, португалець хоче повернутися в Англію, де вже працював з Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем.

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Жозе Моурінью незадоволений своїм становищем у Туреччині і нещодавно відкрито виступив із критикою на адресу суддівства після матчу з Трабзонспором (3:2), за що був дискваліфікований на один матч.

Португалець очолив Фенербахче минулого літа після звільнення з Роми в січні, але, як стверджує джерело, вже переглядає інші варіанти.

Повідомляється, що Моурінью звернувся до посередників із проханням тримати його в курсі будь-яких змін у Ньюкаслі. У березні 61-річний тренер зустрівся з президентом "сорок" Ясіром Аль-Румайяном на Гран-прі Саудівської Аравії в неофіційній атмосфері і досі підтримує з ним зв'язок.

Минулого місяця, коли Манчестер Юнайтед прибув до Стамбула на матч Ліги Європи, Моурінью тепло привітав колишніх колег і англійських журналістів, як "колишніх друзів".

Дві поспіль перемоги Ньюкасла над Челсі та Арсеналом зміцнили позиції Едді Хау, який був на межі звільнення, у клубі. Однак 11-те місце "сорок" у таблиці не влаштовує власників. Від Хау очікують, що клуб боротиметься за єврокубки.

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