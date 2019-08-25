toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ДИНАМО КАРПАТИ - ЗОРЯ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ

Моурінью планує дочекатися звільнення Зідана та очолити Реал

15:10 16 Читать на русском
Моурінью планує дочекатися звільнення Зідана та очолити Реал
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью цього літа відхилив багато пропозицій щодо роботи.

Моурінью, який неодноразово заявляв, що скучив за роботою, не поспішає приймати пропозиції щодо працевлаштування, повідомляє AS.

Реал – Вальядолід –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

За інформацією видання, португальський фахівець хоче дочекатися звільнення Зінедіна Зідана з посади наставника мадридського Реала.

Водночас зазначається, якщо в січні Зідан все ще не буде звільнений, Жозе, швидше за все, перегляне плани і спробує знайти роботу в іншому клубі.

Гвардіола без Луніна сенсаційно відібрав очки у Реала, Валенсія програла Сельті: 2-й тур Ла Ліги, матчі суботи

Нагадаємо, Моурінью вже очолював мадридський клуб з 2010 по 2013, вигравши з "вершковими" чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

blog_ava
Коноплянка перейде в Бешикташ за 3 млн євро, – турецький журналіст
13:10
1406
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук