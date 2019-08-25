Моурінью планує дочекатися звільнення Зідана та очолити Реал

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью цього літа відхилив багато пропозицій щодо роботи.

Моурінью, який неодноразово заявляв, що скучив за роботою, не поспішає приймати пропозиції щодо працевлаштування, повідомляє AS.

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За інформацією видання, португальський фахівець хоче дочекатися звільнення Зінедіна Зідана з посади наставника мадридського Реала.

Водночас зазначається, якщо в січні Зідан все ще не буде звільнений, Жозе, швидше за все, перегляне плани і спробує знайти роботу в іншому клубі.

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Нагадаємо, Моурінью вже очолював мадридський клуб з 2010 по 2013, вигравши з "вершковими" чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.