Жозе Моурінью підписав контракт з Бенфікою до червня 2027 року, але і клуб, і тренер можуть розірвати контракт після закінчення цього сезону. Саме ця деталь привернула увагу в заяві, направленій "орлами" до Комісії з ринку цінних паперів (CMVM). Кожна зі сторін має право розірвати контракт протягом перших десяти днів після закінчення останнього офіційного матчу сезону 2025/26.

Як інформує Maisfutebol, розірвання контракту тягне за собою витрати, хоча і значно менші, ніж якби клубу довелося виплачувати компенсацію за сезон, що залишився.

Це означає, що якщо Бенфіка звільнить Моурінью після закінчення поточного сезону, їй не доведеться виплачувати суму, що залишилася за контрактом, і те ж саме стосується 62-річного тренера. Якщо ж Моурінью захоче перейти в інший клуб, йому доведеться виплатити Бенфіці еквівалентну суму.

