Моурінью через затори пішки добирався на матч проти Ювентуса

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, що добирався на стадіон Олд Траффорд на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з Ювентусом з готелю пішки.

"Як ви знаєте, ми змінили готель. Готель знаходиться буквально за рогом. Гравці сиділи в автобусі 45 хвилин, а я пішов пішки.

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Я надів капюшон і пішов прямо серед уболівальників, ніхто не впізнав мене. У мене дорога зайняла дві хвилини, в той час як команда 45 хвилин знаходилася в автобусі.

У Ювентуса та ж проблема. Я поінформував делегата УЄФА про цю ситуацію, тому що ми не хочемо, щоб нас знову покарали", – цитує Моурінью BT Sport.

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