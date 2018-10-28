toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Моурінью через затори пішки добирався на матч проти Ювентуса

23 жовтня 23:32 883 Читать на русском
Моурінью через затори пішки добирався на матч проти Ювентуса
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, що добирався на стадіон Олд Траффорд на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів з Ювентусом з готелю пішки.

"Як ви знаєте, ми змінили готель. Готель знаходиться буквально за рогом. Гравці сиділи в автобусі 45 хвилин, а я пішов пішки.

Барселона без Мессі, а Роналду – на Олд Траффорд: п'ять найкрутіших поєдинків 3-го туру Ліги чемпіонів

Я надів капюшон і пішов прямо серед уболівальників, ніхто не впізнав мене. У мене дорога зайняла дві хвилини, в той час як команда 45 хвилин знаходилася в автобусі.

У Ювентуса та ж проблема. Я поінформував делегата УЄФА про цю ситуацію, тому що ми не хочемо, щоб нас знову покарали", – цитує Моурінью BT Sport.
.

Ліга чемпіонів3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
12
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук