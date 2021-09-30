"Насправді, рівень команд не такий різний. Перший тайм – рахунок лише 1:0. Дуже важливо мати глибину складу.

Зоря – Рома – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Перший гол додав нам впевненості, але ми ще не виграли гру до перерви. Шомуродов не реалізував свій момент, тому гра залишалася відкритою, і нам потрібно було додавати. Команда це зробила у другому таймі, хоча я не вважаю, що ми погано грали до того. Дзаньйоло, Абрахам, Мхітарян – я маю, ким підсилювати гру і збільшувати тиск на Зорю.

Моя порада Шевченку для роботи у великому клубі? Я не можу йому щось радити, у нас гарні відносини. Він вже відпрацював зі збірною України, однак йому ще слід отримати досвід. Це різне – тренувати збірну і клуб. Більше я не маю порад для Андрія Шевченка", – заявив Моурінью у коментарі Megogo.

Зоря розгромно програла Ромі в матчі Ліги конференцій – найбільша перемога Моурінью над українськими командами