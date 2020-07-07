Моурінью підкорилося неймовірне досягнення в АПЛ – лише Фергюсон зробив це швидше

Лондонський Тоттенхем під керівництвом Жозе Моурінью у матчі 33-го туру АПЛ обіграв Евертон з рахунком 1:0.

Португальський фахівець став лише п'ятим тренером за всю історію турніру, який досяг позначки у 200 перемог в англійській Прем'єр-лізі.

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Тільки легендарний сер Алекс Фергюсон зробив це за меншу кількість матчів, ніж 57-річний Моурінью. Шотландець досяг позначки у 200 перемог за 322 гри, а португальцю знадобилося 326 матчів.

Рекордом серед тренерів за кількістю виграних матчів АПЛ володіє все той же Фергюсон – 528. Далі розташувалися Арсен Венгер (476), Харрі Реднапп (236), Девід Мойєс (207) і Жозе Моурінью (200).

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