toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Моурінью підкорилося неймовірне досягнення в АПЛ – лише Фергюсон зробив це швидше

00:34 - Читать на русском
Моурінью підкорилося неймовірне досягнення в АПЛ – лише Фергюсон зробив це швидше
Жозе Моурінью / Getty images

Лондонський Тоттенхем під керівництвом Жозе Моурінью у матчі 33-го туру АПЛ обіграв Евертон з рахунком 1:0.

24’ Майкл Кін
 
24’ Майкл Кін

Португальський фахівець став лише п'ятим тренером за всю історію турніру, який досяг позначки у 200 перемог в англійській Прем'єр-лізі.

Дві зірки Тоттенхема ледь не влаштували бійку прямо на полі

Тільки легендарний сер Алекс Фергюсон зробив це за меншу кількість матчів, ніж 57-річний Моурінью. Шотландець досяг позначки у 200 перемог за 322 гри, а португальцю знадобилося 326 матчів.

Рекордом серед тренерів за кількістю виграних матчів АПЛ володіє все той же Фергюсон – 528. Далі розташувалися Арсен Венгер (476), Харрі Реднапп (236), Девід Мойєс (207) і Жозе Моурінью (200).

Тоттенхем втримав мінімальну перемогу над Евертоном завдяки автоголу Кіна

blog_ava
"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів
6 липня
12454
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Жозе Моурінью Алекс Фергюсон Тоттенхем - Евертон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
50
хв
Рух
17:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук