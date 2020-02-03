Моурінью підірвав мережу реакцією на дайвінг Стерлінга – театральний шедевр від Особливого

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью став центральною дійовою особою матчу 25-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:0).

Моурінью запам'ятався кумедною реакцією на падіння Рахіма Стерлінга під час матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті.

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

Спочатку Жозе разом з асистентом сів на лаву запасних, щиро сміючись через епізод. Однак, коли помічник згадав, що це мала бути друга жовта для вінгера Манчестер Сіті, Особливий миттєво змінив свій настрій, різко підскочивши до четвертого арбітра, вимагаючи покарання для Стерлінга.

Нагадаємо, Тоттенхем переконливо обіграв Манчестер Сіті (2:0), а Зінченко вперше у своїй кар'єрі був вилучений з поля.

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