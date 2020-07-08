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Моурінью підготував солідну суму на оборонця Челсі, – ЗМІ

09:59 - Читать на русском
Моурінью підготував солідну суму на оборонця Челсі, – ЗМІ
Курт Зума (в центрі) / AP Photo

Лондонський Тоттенхем близький до підписання оборонця іншої столичної команди – Челсі.

"Шпори" готуються оформити трансфер Курта Зума, стверджує Express.

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Керманич Тоттенхема Жозе Моурінью зібрався перебудувати лінію оборони в найближче трансферне вікно. Оборонець Челсі – перша ціль португальського фахівця. На перехід Зума менеджмент лондонців підготував 25 млн фунтів. Конкуренцію Тоттенхему в боротьбі за центрбека "синіх" спробує скласти Евертон.

У нинішньому сезоні Курт Зума провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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