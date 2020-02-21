Прес-конференцію Моурінью перервали крики фанатів Тоттенхема – португалець артистично підіграв

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вкотре продемонстрував, чому прес-конференції за його участю особливі.

Під час прес-конференції у залі стало чутно крики фанатів Тоттенхема, що ніяк не збентежило Жозе Моурінью.

Моурінью підірвав мережу реакцією на дайвінг Стерлінга – театральний шедевр від Особливого

Португалець спочатку почав підіймати кулак, а потім промовляти: "Вперед", намагаючись підіграти вболівальникам.

Зазначимо, що вже завтра, 22 лютого, Тоттенхем зустрінеться з Челсі в центральному матчі 27-го туру АПЛ. Початок гри о 14:30.

Манчестер Сіті може зіграти в Лізі чемпіонів попри бан УЄФА – юристи розповіли про можливі варіанти