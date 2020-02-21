toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Прес-конференцію Моурінью перервали крики фанатів Тоттенхема – португалець артистично підіграв

18:02 230 Читать на русском
Прес-конференцію Моурінью перервали крики фанатів Тоттенхема – португалець артистично підіграв
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вкотре продемонстрував, чому прес-конференції за його участю особливі.

 

Під час прес-конференції у залі стало чутно крики фанатів Тоттенхема, що ніяк не збентежило Жозе Моурінью.

Моурінью підірвав мережу реакцією на дайвінг Стерлінга – театральний шедевр від Особливого

Португалець спочатку почав підіймати кулак, а потім промовляти: "Вперед", намагаючись підіграти вболівальникам.

Зазначимо, що вже завтра, 22 лютого, Тоттенхем зустрінеться з Челсі в центральному матчі 27-го туру АПЛ. Початок гри о 14:30.

Манчестер Сіті може зіграти в Лізі чемпіонів попри бан УЄФА – юристи розповіли про можливі варіанти

blog_ava
Шевченко оцінив гру Шахтаря проти Бенфіки і анонсував появу нових імен у збірній України
00:47
5832
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Відеоновини Челсі - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
41
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук