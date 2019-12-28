toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Моурінью переконує керівництво Тоттенхема здійснити найдорожче придбання в історії клубу

11:26 56 Читать на русском
Моурінью переконує керівництво Тоттенхема здійснити найдорожче придбання в історії клубу
Жозе Моурінью та Рафаель Варан / Marca

Португальський фахівець хоче підсилити оборону своєї команди чемпіоном світу.

Наставник "шпор" зацікавлений у переході захисника Реала Рафаеля Варана, інформує El Desmarque. Португалець працював із Вараном у королівському клубі і є великим прихильником його таланту.

Моурінью назвав оригінальну причину відсутності Ндомбеле у матчі з Брайтоном

Тоттенхем уже найближчим часом може зробити офіційну пропозицію Реалу у розмірі 80 млн євро. Якщо перехід відбудеться, до він стане найдорожчим в історії лондонського клубу.

Нагадаємо, Варан виступає за Реал з 2011 року. Він двічі перемагав у Ла Лізі та чотири рази брав Кубок чемпіонів. Саме під керівництвом Моурінью француз дебютував за першу команду мадридського гранда.

Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії

blog_ava
Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу
00:36
2984
Теги
Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Англії Рафаель Варан Рафаель Варан Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
55
хв
Брайтон
14:30
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук