Моурінью переконує керівництво Тоттенхема здійснити найдорожче придбання в історії клубу

Португальський фахівець хоче підсилити оборону своєї команди чемпіоном світу.

Наставник "шпор" зацікавлений у переході захисника Реала Рафаеля Варана, інформує El Desmarque. Португалець працював із Вараном у королівському клубі і є великим прихильником його таланту.

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Тоттенхем уже найближчим часом може зробити офіційну пропозицію Реалу у розмірі 80 млн євро. Якщо перехід відбудеться, до він стане найдорожчим в історії лондонського клубу.

Нагадаємо, Варан виступає за Реал з 2011 року. Він двічі перемагав у Ла Лізі та чотири рази брав Кубок чемпіонів. Саме під керівництвом Моурінью француз дебютував за першу команду мадридського гранда.

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