"Між нашими матчами ми мали лише два дні, а тому не тренувались, а лише відновлювались. Ця поразка може стати базою для футболістів, оскільки ми могли повернутись додому з нічиєю.

Проблема не конкретно в цій поразці, а в результаті гри з Карабахом. Навіть після гри з Челсі ми мали мати три очки, а тепер нам треба їх десь взяти. Команда добирає впевненості, ми дуже старались, але цього виявилось недостатньо. Але загалом у мене чудові враження від нашої гри", – цитує слова Жозе Моурінью прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що у першому турі ЛЧ Бенфіка програла Карабаху 2:3. Переможний гол у ворота "орлів" забив українець Олексій Кащук.

