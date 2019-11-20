Моурінью оцінив перспективи Тоттенхема в сезоні АПЛ 2019/20

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью поділився амбітними планами щодо чемпіонату Англії.

"Щодо стану справ команди в Прем'єр-лізі – ми розуміємо, де перебуваємо, і знаємо, що це не наше місце. Ми повинні просто йти від матчу до матчу.

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Ми зацікавлені в тому, щоб виграти наступний матч, потім ще один, ще й ще. І так до завершення чемпіонату. В кінці сезону подивимося, де ми опинимося. Але знаю, що ми будемо перебувати на іншому місці в турнірній таблиці, ніж зараз. З нетерпінням чекаю виклику, несу відповідальність за те, щоб приносити щастя всім, хто любить цей клуб", – цитує Моурінью Mirror.

Після 12-ти турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

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