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Моурінью оцінив можливість очолити ПСЖ

15 травня 20:50 781 Читать на русском
Моурінью оцінив можливість очолити ПСЖ
Жозе Моурінью / Reuters

Жозе Моурінью прокоментував можливість свого приходу на посаду головного тренера французького Парі Сен-Жермен.

"Я не знаю, яку команду тренуватиму в майбутньому. ПСЖ? Це неможливо.

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Ви не можете тренувати клуб, у якого вже є тренер. Я відкритий до всіх пропозицій. Ліон? Я не знаю. Я не можу відповісти, оскільки я дуже поважаю усі клуби", – цитує Моурінью L'Equipe.

Португальський тренер перебуває без роботи з грудня 2018 року, коли його звільнив англійський Манчестер Юнайтед. Раніше він також працював із португальськими Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.

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