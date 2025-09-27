У сьомому турі чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Жил Вісенте – 2:1. У стартовому складі лісабонців вийшли два українці: Георгій Судаков провів на полі 80 хвилин, а Анатолій Трубін відіграв повний матч.

"Ми трохи поговорили": Моурінью прокоментував інформацію про перехід Бензема в Бенфіку

Як зазначає abola.pt, після гри головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував виступ своїх підопічних і окремо пояснив заміну Судакова: "Судаков відчував труднощі. Челсі? Якщо Коул Палмер не може грати, для них це не проблема. Якщо Судаков не грає або Павлідіс не грає, у мене великі проблеми. Але для Челсі це не проблема".

Водночас португальський наставник доволі скептично відгукнувся про гру Анатолія Трубіна: "Я не бачив матч. Я відволікся й не дивився гру (через скарги на суддівство – прим.). Ми дивилися різні ігри. Він зробив фантастичний подвійний сейв на першій хвилині, пропустив зі штрафного з 16 метрів за фол, який мали зафіксувати на нашу користь, тому ми можемо вирвати цю ситуацію з контексту. Було два влучання у стійку його воріт, але це удари, після яких м’ячі лише зачепили стійку, і що потім? Навіси, довгі передачі, виходи з воріт...? Я не побачив нічого особливого у грі Трубіна, чесно кажучи".

Завдяки цій перемозі Бенфіка з 17 очками посідає друге місце у таблиці, відстаючи на один бал від лідера Порту. Вже 30 вересня лісабонців чекає виїзний поєдинок Ліги чемпіонів проти Челсі.

Трубін помилився і рятував, Судаков зник проти сенсації – Бенфіка здобула перемогу, за яку соромно