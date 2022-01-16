Моурінью отримав пропозицію очолити Евертон
Боси Евертона хотіли бачити на тренерському містку скандального португальця.
Евертон контактував з Жозе Моурінью щодо можливості посісти крісло наставника "ірисок", повідомляє The Telegraph.
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Португальський фахівець відмовив англійському клубу, сеу Жозе повністю сконцентрований на своїй нинішній роботі у Ромі. Одразу після звільнення Рафаеля Бенітеса Евертон пообіцяв оголосити ім'я говного тренера вже найближчим часом.
Після 19-ти турів англійської першості "іриски" розташувались на 16-й сходинці турнірної таблиці.
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